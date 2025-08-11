To je odluka sudije za istragu Osnovnog suda u Beranama Ivana V. Došljaka, po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Danku Femiću, rođenom u Bijelom Polju, a nastanjenom u Podgorici, određen je pritvor do 30 dana, zbog sumnje da je učinio dva krivična djela prinuda, na štetu fotoreportera Pobjede i Vijesti Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića, kao i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, na štetu Pejovića.

To je odluka sudije za istragu Osnovnog suda u Beranama Ivana V. Došljaka, po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu.

“Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni – koji je ranije osuđivan, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao učiniti krivično djelo kojim prijeti, obzirom da su krivična djela učinjena na naročito drzak i bezobziran način, na javnom mjestu i u prisustvu više lica, kao i na opasnost od ometanja postupka uticanjem na za sada nepoznate saučesnike, čiji identitet i uloga u dosadašnjem toku postupka još nisu utvrđeni, a po navodima Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama u toku je analiza foto i video snimaka događaja od strane Uprave policije koji rade na utvrđivanju identiteta, odosno identifikaciji svih lica koja su učestvovala u predmetnom događaju”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Beranama, postoji sumnja da je Femić 8. avgusta oko 15 sati u selu Gornje Zaostro, silom prinudio Vasiljevića, koji je obavljao poslove od javnog značaja – izvještavanje o događaju uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću, da izbriše fotografije iz fotoaparata, koje je napravio na licu mjesta, čime je učinio krivično djelo prinuda.

“Istog dana i na istom mjestu, oko 14,10 časova, u selu Gornje Zaostro, opština Berane, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti

svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, silom prinudio fotoreportera DN Vijesti, oštećenog Borisa Pejovića koji je obavljao poslove od javnog značaja – izvještavanje o događaju uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću, da izbriše fotografije iz fotoaparata, koje je napravio na licu mjesta, nakon što mu je sa vrata strgao fotoaparat sa memorijskom karticom – čime je učinio krivično djelo prinuda iz čl.165. st.3. u vezi st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore na štetu oštećenog Borisa Pejovića”, dodaje se.

Postoji sumnja i da je oko 14.40 sati, prijetnjom da će napasti na život i tijelo Borisa Pejovića, više puta uputio riječi ozbiljne prijetnje: „ako bilo koja fotografija bude objavljena u Vijestima ili bilo gdje drugo, ja ću te naći i ubiti, nemam šta da izgubim, ja sam Danko Femić sa Zabjela“, a nakon što se javio na telefon po pozivu sestre ponovo uputio prijetnju: „prekini vezu, uzeću ti telefon i razbiću ti ga“.

Te riječi su, navodi se, kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti za njegov život – čime je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Protiv ovog rješenja osumnjičeni i njegovi branioci mogu izjaviti žalbu vanraspravnom vijeću Osnovnog suda u Beranama u roku od 24 časa od časa uručenja rješenja.