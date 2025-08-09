Rušenje izvodi beranska komunalna inspekcija građevinskim mašinama, uz, kako je navedeno, „snažnu podršku“ policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom noći u beranskom selu Gornje Zaostro srušen je postament spomenika ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, saopšteno je Vijestima iz vrha Uprave policije.

Rušenje izvodi beranska komunalna inspekcija građevinskim mašinama, uz, kako je navedeno, „snažnu podršku“ policije.

Dan ranije, spomenik Pavlu Đurišiću uklonjen je i premješten u Hram Svete Mati Paraskeve. Taj posao obavili su mještani, koji su spomenik na istoj lokaciji postavili samo dan ranije, u četvrtak.