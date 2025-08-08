Spomenik je jutros otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću koji je otkriven danas u beranskom selu Gornje Zaostro, mještani su uklonili oko 14 sati, objavio je RTCG.

Prema pisanju tog medija, spomenik je sada izmješten u obližnju crkvu.

Metodije je ranije danas poručio da će spomenik staviti u crkvu, “pa nek dođu da ruše crkvu”.

“Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otažbini vječna pamjat”, rekao je Metodije.