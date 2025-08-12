„Svaki pokušaj unosa robe mimo propisanih procedura i van registrovanih prelaza predstavlja kršenje carinskih propisa i podliježe sankcijama u skladu sa važećim zakonima. Uprava carina ne posjeduje podatke o uvozniku niti o uplati carinskih dažbina za predmetnu robu“

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije, u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama i u saradnji sa Upravom carina, sprovodi intenzivne aktivnosti kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima se spomenik četničkom komandantu i ratnom zlikovcu Pavlu Đurišiću našao u Crnoj Gori.

„Nakon sprovedenih izviđajnih mjera i radnji i utvrđenih činjenica, javnost će biti blagovremeno obaviještena“, saopštili su CdM-u iz Uprave policije.

Iz Uprave carina su CdM-u kazali da uvidom u raspoložive baze podataka nijesu pronašli dokaz da je roba deklarisana kao „statua sa likom Pavla Đurišića“ unijeta na carinsko područje Crne Gore na legalan način preko registrovanih graničnih prelaza za robni saobraćaj.

„Svaki pokušaj unosa robe mimo propisanih procedura i van registrovanih prelaza predstavlja kršenje carinskih propisa i podliježe sankcijama u skladu sa važećim zakonima. Uprava carina ne posjeduje podatke o uvozniku niti o uplati carinskih dažbina za predmetnu robu“, saopšteno je CdM-u iz te institucije.

Podsjećamo, 8. avgusta u selu Gornje Zaostro kod Berana, pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i u prisustvu pristalica četničkog pokreta, otkriven je nelegalno postavljen spomenik Pavlu Đurišiću, ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata.

Spomenik u prirodnoj veličini, postavljen bez zakonskih dozvola, otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, a događaj je obilježen nasiljem nad novinarima i fotoreporterima Pobjede i Vijesti, kojima su okupljeni prijetili, dok sveštenici SPC nijesu reagovali.

Metodije je tog dana poručio da će spomenik staviti u crkvu, “pa nek dođu da ruše crkvu”.

“Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otažbini vječna pamjat”, rekao je Metodije.

Mještani su ga kasnije 8. avgusta uklonili i premjestili u crkvu.

Povodom dešavanja u mjestu Gornje Zaostro, a u vezi nedozvoljenog podizanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću, u Višem državnom tužilaštvuu Bijelom Polju formirana su dva predmeta i to protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija i predsjednika političke partije Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića.

Iz Tužilaštva su potvrdili da je izviđaj u toku i da će se utvrditi da li postoje elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.