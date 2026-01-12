Đukanović je tužbom zahtijevao isplatu 5.000 eura

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Osnovni sud u Podgorici donio je danas prvostepenu presudu kojom je kao preuranjen odbijen tužbeni zahtjev bivšeg predsjesdnika Crne Gore Mila Đukanovića protiv Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), podnijet radi naknade nematerijalne štete zbog navodne povrede časti, ugleda i dostojanstva.

Đukanović je tužbom zahtijevao isplatu 5.000 eura, tvrdeći da mu je šteta nanijeta odlukom ASK-a kojom je utvrđeno da tokom 2019. godine nije dostavio izvještaj o prihodima i imovini koji se odnosi na uvećanje imovine u iznosu od 16.741,24 eura, i to u zakonom propisanom roku. Prema navodima iz tužbe, takvom odlukom predstavljen je kao kriminalna i bahata osoba, nedostojna funkcije i ugleda koji uživa u društvu, iako je, kako je istakao, više od dvije i po decenije obavljao dužnosti predsjednika i premijera Crne Gore časno i savjesno.

Međutim, sud je utvrdio da je odluka ASK-a, na koju se Đukanović poziva kao osnov za naknadu štete, već predmet upravnog spora pred Upravnim sudom Crne Gore, pokrenutog upravo po njegovoj tužbi. Iz tog razloga, prvostepeni sud je ocijenio da je zahtjev za naknadu štete preuranjen.

“Odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahtjeva u trenutku kada je u toku upravni spor o zakonitosti odluke ASK-a dovelo bi parnični sud u situaciju da posredno cijeni zakonitost upravnog akta, što nije dopušteno. Dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na javno objavljivanje odluke ASK-a i izjave člana Savjeta je takođe preuranjen, jer je sadržajno i uzročno povezan sa osporenom odlukom, o kojoj još nije donijeta pravosnažna odluka”, navodi se u obrazloženju Osnovnog suda Podgorica.

Sud je ukazao da Đukanović ima pravo da ponovo podnese tužbeni zahtjev za naknadu štete nakon pravosnažnog okončanja upravnog spora, odnosno eventualnog poništenja osporene odluke ASK-a, ukoliko bude smatrao da za to postoje zakonski osnovi. Ovom odlukom, kako je pojašnjeno, pravna stvar nije pravosnažno presuđena.