Odbrana tražila zabranu snimanja i prisustva medija, ali je sud ocijenio da javnost ima pravo da prati postupak

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sudija u američkoj saveznoj državi Juta odbio je zahtjev odbrane Tajlera Robinsona (23), optuženog za ubistvo Čarlija Kirka, da se medijima zabrani prisustvo i snimanje predstojećeg ročišta na kojem će tužilaštvo predstaviti nove dokaze.

Preliminarno ročište zakazano je za jul i trajaće pet dana, a sudija Toni Graf odlučio je da novinarske ekipe mogu prisustvovati i prenositi postupak uživo.

Slučaj je već izazvao veliko interesovanje javnosti i brojne teorije zavjere, dok porodica ubijenog insistira da postupak bude što transparentniji.

Tužilaštvo tvrdi da je Robinson 10. septembra na Univerzitetu Dolina Jute u gradu Orem usmrtio osnivača organizacije Turning Point USA, Čarlija Kirka, te da je nakon toga navodno priznao zločin partnerki putem poruka.

Sa druge strane, odbrana smatra da je slučaj pretvoren u medijski spektakl i da bi dodatna medijska pažnja mogla uticati na potencijalne porotnike i ugroziti pravo optuženog na pravično suđenje.

Sudija Graf nije prihvatio te argumente, navodeći da je veliki dio dokaza već poznat javnosti i da postoje drugi mehanizmi za zaštitu prava optuženog.

„Nekoliko metoda i dalje je dostupno za zaštitu prava optuženog na pravično suđenje, uključujući proširenje baze potencijalnih porotnika, korišćenje detaljnih upitnika za porotnike i temeljno ispitivanje kandidata“, naveo je sudija.

Istovremeno, najavljeno je da će obje strane 12. juna imati priliku da dodatno iznesu argumente u vezi sa vođenjem postupka i medijskim izvještavanjem.