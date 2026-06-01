Osumnjičen za trgovinu ljudima, slijedi postupak ekstradicije Crnoj Gori

Državljanin Pakistana A.A. (44) uhapšen je u Italiji po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz policije, italijanski organi reda locirali su i lišili slobode A.A. postupajući po potjernici raspisanoj na zahtjev crnogorskih vlasti.

Međunarodna potjernica raspisana je na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde Crne Gore, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred tim sudom.

A.A. se sumnjiči za krivično djelo trgovina ljudima.

Iz Uprave policije saopšteno je da slijedi komunikacija između Ministarstva pravde Italije i Ministarstva pravde Crne Gore kako bi bio sproveden postupak njegovog izručenja crnogorskim pravosudnim organima.