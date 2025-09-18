Premijer Izraela Benjamin Netanjahu iznio je stav po pitanju umiješanosti njegove zemlje u ubistvo Čarlija Kirka.

Izvor: Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu oštro je odbacio teorije koje sugerišu da je njegova zemlja, ili njena obavještajna služba Mosad, na bilo koji način povezana sa ubistvom američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Netanjahu je ove navode nazvao "monstruoznom, velikom laži".

Čarli Kirk je ubijen prošle srijede tokom govora na Univerzitetu Juta Vejli, a za njegovo ubistvo optužen je Tajler Robinson. Ipak, ubrzo nakon tragedije, društvene mreže su preplavile teorije zavjere, uključujući i onu da iza ubistva stoji Mosad.

"Nacistički ministar propagande Josef Gebels govorio je da što je laž veća, to se brže širi. Neko je izmislio ogromnu, opasnu laž, da Izrael ima bilo kakve veze sa strašnim ubistvom Charlieja Kirka. To je suludo, neosnovano i sramotno", izjavio je Netanjahu.

Dodao je i da je Kirk bio "izuzetan čovjek, talenat kakav se rađa jednom u vijeku", koji je, prema njegovim riječima, "branio slobodu, Ameriku i zajedničku judeohrišćansku civilizaciju".

Čarli je volio Izrael i jevrejski narod. To mi je napisao i u pismu koje mi je poslao prije samo nekoliko mjeseci, rekao je izraelski premijer.

"Kirk nije voleo Bibija"

Netanjahuov odgovor uslijedio je nakon što su pojedini uticajni članovi MAGA pokreta (Make America Great Again) sugerisali da je Čarli Kirk privatno bio daleko kritičniji prema izraelskoj vladi nego što je to javno pokazivao.

Dok se Izrael suočava sa sve većim padom međunarodne podrške zbog rata u Gazi, dio američke desnice, uključujući pristalice MAGA pokreta, postaje sve glasniji u kritikama izraelskih vojnih operacija.

Bivši voditelj Fox Newsa, Taker Karlson, izjavio je u svojoj emisiji da Kirk "nije voleo Bibija Netanjahua" i da je bio "zgrožen" onim što se dešava u Gazi.