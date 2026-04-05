Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U Baru je održan tradicionalni humanitarni auto-moto skup pod nazivom „Za našu malu Hanu“, koji je još jednom pokazao koliko zajedništvo i ljubav prema automobilima mogu imati plemenit cilj. Kod sportske dvorane Topolica okupili su se brojni ljubitelji četvorotočkaša i dvotočkaša, koji su imali priliku da predstave svoje pažljivo uređene i modifikovane ljubimce.

Posjetioci su uživali u raznovrsnim modelima – od sportskih i luksuznih automobila do unikatno sređenih motocikala, koji su privlačili pažnju svih generacija. Događaj je bio ispunjen pozitivnom energijom, druženjem i podrškom, a atmosfera je tokom cijelog dana bila izuzetno dobra i dinamična.

Pored izložbenog dijela, organizatori su pripremili i takmičarski segment, gdje su najbolji učesnici nagrađeni za izgled, modifikacije i ukupni utisak svojih vozila. Ipak, ono što je najvažnije jeste da je ovaj skup imao humanitarni karakter – svi prisutni su dali doprinos prikupljanju pomoći za malu Hanu, pokazujući da zajednica ima veliko srce kada je najpotrebnije.

