CNN-ov komentator ističe da Kirkovo ubistvo pokazuje opasnost rastućeg političkog nasilja u SAD i poziva na očuvanje dijaloga između suprotstavljenih strana.

Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

CNN-ov komentator Ven Džouns ispričao je da mu je konzervativni aktivista Čarli Kirk dan prije nego što je ubijen tokom nastupa na Univerzitetu Juta Vejli poslao poruku preko X-a.

"Dan pre nego što je stravično ubijen, Čarli Kirk mi je poslao direktnu poruku na X. Javnost je mogla vidjeti naše javne rasprave o ubistvu ukrajinske izbjeglice. On je tvrdio da je grozno ubistvo bijele žene od strane crnca motivisano isključivo mržnjom prema bijelcima", prisetio se Džouns.

"Te komentare sam na CNN-u osudio kao neutemeljene. On se pojavio na televiziji i odbacio moju reakciju. Zatim je počeo da objavljuje lavinu tvitova, osporavajući moje argumente, što je izazvalo talas rasističkih prijetnji smrću protiv mene kakve rijetko viđam. Stvari su se ozbiljno zakomplikovale. Upravo usred svega toga, Čarli Kirk mi se javio", dodao je.

Džouns tvrdi da ga je Kirk pozvao u svoju emisiju, napisavši: "Hej, Ven, ozbiljno mislim da bih volio da dođeš u moju emisiju kako bismo s poštovanjem razgovarali o kriminalu i rasi. Bio bih gospodin, kao što znam da bi i ti bio. Možemo se ne slagati oko ovih pitanja."

"Rođen sam u zemlji koju su rastrgali neredi i atentati"

"Nažalost, prije nego što sam uopšte stigao da odgovorim, Čarli Kirk je ubijen, najvjerovatnije zbog izgovorenih riječi, iako se tačni motivi još istražuju. Suprotstavljao sam se mnogim njegovim stavovima, ponekad i snažno, ali nikada njegovom pravu da ih izgovori. Nikada njegovom pravu da izrazi stavove, a zatim se vrati svojoj porodici. To je sveta američka vrijednost", naglasio je Džouns.

Džouns je poručio da mu nije bilo teško „odmah i bezuslovno“ osuditi ubistvo Kirka. "Političko ubistvo je pogrešno, tačka. Rođen sam 1968. u zemlji koju su rastrgali neredi i atentati. Ne želim da se to ponovi. Nijedan od nas ne bi smio da dozvoli da se ponovi", rekao je Džouns.

"Kirkovo ubistvo treba da nas podsjeti na važnost dijaloga"

"Kirkovo ubistvo daje svima nama razlog da se vratimo za pregovarački sto. Raste plima političkog nasilja koja je već odnijela njegov život i živote mnogih drugih, kako s lijeve, tako i s desne strane. Nasilje poput ovog trebalo bi da natjera ljude iz obje strane da smanje pritisak, traže zajednički jezik i pokušaju da se odmaknu od žestine, baš kao što je Kirk činio sa mnom dan prije nego što je umro", rekao je Džouns.

"Kirk se zalagao za više razgovora, a ne za više ušutkavanja ili cenzure", dodao je.

"Ali, umjesto toga, dešava se suprotno. Ljudi koriste njegovo strašno ubistvo kako bi pozivali na još više nasilja, opravdavajući ubistvo ili čak pozivajući na građanski rat. Vladini zvaničnici koriste njegovo ubistvo kao izgovor za cenzuru i ušutkavanje neistomišljenika", upozorio je Džouns.

"Čekajte malo. Čarli Kirk nije tako riješavao neslaganja. Nikako. Kada je naš javni spor krenuo po zlu, njegov odgovor je bio da se zalaže za više razgovora, a ne za više ušutkavanja ili cenzure. Zalagao se za više uljudnosti, a ne za više oštrine ili otrova", istakao je komentator.

"Šta god mislili o Kirkovom nasleđu, ova jednostavna činjenica zaslužuje pohvalu, i nešto što bi svako trebalo da podrži i pokuša da ponovi. Ako ste na desnici, molim vas, nemojte odustati od otvorene rasprave i dijaloga. Čarli nije odustao. Ja neću. I istu poruku upućujem ljudima sa lijeve strane", zaključio je Džouns.