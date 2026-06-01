Policija tereti osumnjičene za prevaru i falsifikovanje isprava, slučajevi registrovani u Bijelom Polju i Rožajama

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ podnijeli su krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile prevaru i falsifikovanje isprava, dok je jedan osumnjičeni uhapšen, prenosi portal Vijesti.

Najveća materijalna šteta evidentirana je u Bijelom Polju, gdje je protiv A.S. (44) podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je godinama obmanjivao jednog sugrađanina predstavljajući se kao vlasnik poslovnog prostora koji je navodno prodavao, prenosi portal Vijesti.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni je od 2018. do 2026. godine od oštećenog u više navrata preuzeo ukupno 122.000 eura na ime navodne kupovine i prenosa vlasništva nad poslovnim prostorom, iako taj objekat nije bio u njegovom vlasništvu. Na taj način je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist dovodeći oštećenog u zabludu.

U drugom slučaju, službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uhapsili su državljanina Srbije E.Z. (35) iz Novog Pazara zbog sumnje da je koristio falsifikovanu ispravu, prenosi portal Vijesti.

Policija sumnja da je tokom kontrole službenicima na uvid dao lažno ljekarsko uvjerenje. Protiv njega je podnijeta krivična prijava, a nakon hapšenja sproveden je nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.

Krivična prijava podnijeta je i protiv S.F. (30) iz Bijelog Polja zbog sumnje da je falsifikovala službenu dokumentaciju. Kako prenosi portal Vijesti, ona se tereti da je sačinila i potpisala službenu evidenciju umjesto ovlašćenog lica, nakon čega je takav dokument dostavila veterinarskoj ustanovi radi ovjere i korišćenja kao vjerodostojne isprave.

Iz Uprave policije poručili su da nastavljaju aktivnosti usmjerene na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela iz oblasti privrednog i dokumentacionog kriminaliteta.