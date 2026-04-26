Šokirana i uplakana Erika Kirk, udovica političkog aktiviste Čarlija Kirka, žurno je napuštala hotel u pratnji trojice muškaraca.

"Mislim da sam čuo najmanje tri, možda šest pucnjeva. Bum, bum, bum, bum, bilo je toliko glasno da nismo imali pojma šta se dešava. Oficir me je bacio na pod; pomislio sam: jesam li meta ili šta? Tek kasnije sam shvatio da me je bacio na pod da bi me zaštitio; ispostavilo se da sam se slučajno našao tamo, hodajući prema sali. Bio je to zastrašujući trenutak", ovako je legendarni reporter, novinar i voditelj CNN-a Volf Blicer opisao haotične trenutke kojima je svjedočio neposredno ispred ulaza u svečanu salu gdje se održavala tradicionalna večera koju je američki predsjednik organizovao za novinare akreditovane u Bijeloj kući.

Blicer je bio samo nekoliko metara udaljen od 31-godišnjeg napadača Kola Tomasa Alena , koji je savladan pre nego što je mogao da uđe u salu, koju su ispunili predsjednik Donald Tramp , njegova supruga Melanija Tramp , potpredsjednik SAD DŽ. D. Vens i brojni drugi zvaničnici, diplomate i novinari.

Erika Kirk was spotted in tears and clearly shaken up after the shooting took place at the White House Correspondents’ Dinner.



Državna tužiteljka Žanin Piro , koja je takođe bila gošća na svečanoj večeri u hotelu Hilton, opisala je atmosferu u svečanoj sali nakon početka pucnjave.

"Čitava sala je zaćutala, svi smo sagnuli glave", rekao je Piro, prenosi Jutarnji.

Konobarica Flavijen, koja je sa kolegom gurala kolica za serviranje, takođe je bila svedok trenutaka užasa kada je "čovjek obučen u odelo da bi se uklopio sa gostima izvukao 'dugi pištolj' i ispalio najmanje tri hica".

"Momak je prošao odmah pored mog kolege koji je gurao kolica za usluge prema liftu. A onda je izvukao pištolj, dugačak pištolj. Odmah je počeo da puca, mislim da je ispalio tri metka“, rekla je novinarima.

Odmah nakon pucnjave, kamera je snimila šokiranu i uplakanu udovicu konzervativnog i desničarskog političkog aktiviste Čarlija Kirka, koji je pogubljen prošle godine.

"Samo želim da idem kući što je prije moguće", rekla je šokirana Erika Kirk dok je žurila ka izlazu iz hotela, u pratnji trojice muškaraca.