„Izgledala je unezvijereno, kao da nije bila svoja“: Otkriveno kako se Mina Kostić ponašala prije odlaska u „Lazu“

Nakon što je Mina Kostić smještena u psihijatrijsku ustanovu „Laza Lazarević“, u javnosti su isplivali detalji o njenom ponašanju neposredno prije hospitalizacije.

Nakon što je pjevačica Mina Kostić smještena u psihijatrijsku ustanovu „Laza Lazarević“ uz asistenciju policije, komšije iz beogradskog naselja Dušanovac tvrde da ih je vijest zatekla, jer je, kako kažu, godinama djelovala mirno i povučeno.

Jedna od komšinica, koja živi u susjednoj zgradi, kaže da je ostala iznenađena informacijom o hospitalizaciji pjevačice.

„Srećem je godinama, znam da živi tu kod nas, viđam joj i ćerku. Prava je lutka, divno dijete. Kada sam čula da je završila u 'Lazi', ostala sam u šoku. Nikada ne biste rekli da bi moglo da dođe do ovakve situacije. Kao komšinica je uvijek bila korektna, ljubazno se javi, nikada nije pravila probleme. Mada, istina, čula sam od drugih da umije da bude prijeke naravi kada je isprovociraju“, ispričala je ona.

Zaposlena u lokalnom marketu navela je da je pjevačicu vidjela neposredno prije hospitalizacije i da joj je tada djelovala zabrinjavajuće.

„Vidjela sam je baš prekjuče. Bila je nekako unezvijereno, kao da nije bila svoja. Inače uvijek zastane, razmijenimo po koju riječ o svakodnevnim stvarima, ali ovog puta je samo prošla, bez osmijeha. To me je baš uznemirilo. Nadam se da će uspjeti da se oporavi, jer je stvarno dobra pjevačica i neko ko je ostavio trag na našoj estradi“, kazala je ona za Informer.

Starija komšinica iz zgrade u kojoj Mina živi ističe da ju je cijela situacija posebno pogodila zbog pjevačičine ćerke.

„Jako sam se uplašila kada sam čula šta se desilo, pogotovo jer znam da živi sama sa djetetom. Kao majka i baka, odmah pomislim na najgore. Sve vrijeme se molim da nije ništa ozbiljno i da će se Mina što prije vratiti kući, zdrava i smirena. Zaista imam samo lijepe riječi za njih, uvijek su bile tihe, nenametljive, nikada nije bilo nikakvih skandala niti problema u zgradi“, rekla je komšinica.