Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Ulcinju tokom vikenda izrekao više sankcija zbog teških prekršaja u saobraćaju

Pred Sudom za prekršaje u Budvi – Odjeljenju u Ulcinju, tokom vikenda je u pet odvojenih postupaka izrečeno ukupno 5.000 eura novčanih kazni zbog grubih kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Kako je saopšteno, sankcije su izrečene zbog odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci, kao i zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Sutkinja Odjeljenja u Ulcinju Anka Rašović, nakon sprovedenih hitnih postupaka, kaznila je državljanina Kosova B.Z. (40) i državljanina Srbije B.Ž. (35) sa po 1.300 eura, jer su nakon zaustavljanja na magistralnom putu Ulcinj – Ada odbili testiranje na prisustvo opojnih droga.

Novčanom kaznom od 1.500 eura kažnjen je i Đ.F. (30) iz Podgorice, koji je u mjestu Kodre na magistralnom putu Ulcinj – Bar odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, državljanin Albanije H.Š. (54) kažnjen je sa 500 eura, nakon što je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom sa 1,42 promila alkohola u organizmu.

Takođe, državljaninu Albanije R.D. (43) izrečena je novčana kazna od 400 eura zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,15 promila.

Iz Suda za prekršaje poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa strogim kažnjavanjem najtežih saobraćajnih prekršaja kako bi se povećala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.