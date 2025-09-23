Nakon ubistva aktiviste Čarlija Kirka, američki predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se levičarski pokret Antifa proglašava domaćom terorističkom organizacijom.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom levičarski pokret Antifa proglašava terorističkom organizacijom, saopštila je Bijela kuća. Ova odluka donijeta je nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Prema sadržaju uredbe, Antifa je označena kao "domaća teroristička organizacija" zbog "obrasca političkog nasilja sa ciljem da se suzbije zakonita politička aktivnost i opstruira vladavina prava".

Trampovom uredbom naloženo je saveznim agencijama da istraže i razbiju "militantni, anarhistički pokret koji otvoreno poziva na rušenje Vlade Sjedinjenih Američkih Država".

U dokumentu se navodi da američke vlasti mogu preduzimati mjere protiv "svake osobe koja tvrdi da djeluje u ime Antife, ili kojoj su Antifa, ili bilo ko ko tvrdi da djeluje u njeno ime, pružili materijalnu podršku".

Šta je pokret Antifa?

Antifa je skraćenica od "anti-fašizam" ili "anti-fašistički" i vodi porijeklo iz Njemačke s početka 1930-ih, kada su socijalističke "anti-fa" grupe pružale otpor nacističkom režimu Adolfa Hitlera.

Riječ je o levičarskom političkom pokretu koji se takođe identifikuje kao antirasistički.

Kao decentralizovan pokret, Antifa nema nacionalnog lidera i sastoji se od "nezavisnih, radikalnih grupa i pojedinaca sličnih uvjerenja", prema analizi Kongresne istraživačke službe iz 2020. godine.

Šta je dovelo do klasifikacije Antife kao terorističke organizacije?

Tokom razgovora s novinarima u Ovalnom kabinetu prošle nedelje, Donald Tramp najavio je plan da pokret označi kao domaću terorističku organizaciju, rekavši: "Antifa je užasna."

Dana 10. septembra, konzervativni aktivista Čarli Kirk, blizak saradnik Donalda Trampa, ubijen je dok je držao govor na koledžu u saveznoj državi Juta.

Za njegovo ubistvo optužen je 22-godišnji student tehničkog koledža. Iako istražitelji nisu potvrdili da je osumnjičeni povezan sa bilo kojom organizacijom, Tramp je za atentat okrivio retoriku levice.

Kritičari upozoravaju da uredba može ugroziti slobodu govora

Izvršna uredba ne precizira na koji način će Antifa biti formalno proglašena domaćom terorističkom organizacijom, s obzirom na to da američki zakon ne omogućava da se domaće grupe uvrste na listu stranih terorističkih organizacija Stejt departmenta, gdje se nalaze grupe poput Islamske države i Al Kaide.

Ova odluka mogla bi proširiti ovlašćenja za nadzor i praćenje finansijskih tokova. Ipak, pravni stručnjaci ističu da ne postoji zakonski presedan za ovakvo označavanje domaćih pokreta kao terorističkih organizacija.

Istovremeno, kritičari upozoravaju da ova uredba može poslužiti za gušenje političkog neslaganja i ograničavanje slobode govora, posebno kada su u pitanju Trampovi politički protivnici.

U međuvremenu, bezbjednosni stručnjaci ukazuju da desničarsko nasilje i dalje predstavlja najveću prijetnju kada je riječ o domaćem ekstremizmu u Sjedinjenim Državama.

(MONDO/DW)