Tokom 4. i 5. juna očekuju se pojačane kontrole, ograničenja kretanja i izmijenjen režim saobraćaja zbog dolaska brojnih međunarodnih delegacija

Uprava policije sprovodi opsežne bezbjednosne pripreme povodom Samita Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će 4. i 5. juna biti održan u Tivtu, a za obezbjeđenje događaja angažovano je više od 1.500 policijskih službenika.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, riječ je o jednom od najznačajnijih međunarodnih skupova organizovanih u Crnoj Gori, zbog čega su u pripreme uključeni svi raspoloživi ljudski, tehnički i logistički kapaciteti.

Policija, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom odbrane i drugim institucijama, sprovodi niz preventivnih, operativnih i obavještajnih aktivnosti s ciljem zaštite učesnika samita, građana i ključne infrastrukture.

Posebna pažnja usmjerena je na bezbjednosne procjene lokacija na kojima će boraviti međunarodne delegacije, kao i na kontrolu državne granice, sajber bezbjednost, protivdiverzione preglede i održavanje javnog reda i mira.

Tokom održavanja samita biće na snazi pojačane mjere bezbjednosti, koje podrazumijevaju veći broj policajaca na terenu, detaljnije kontrole lica i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i povremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja.

Dio kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Pojedini ugostiteljski i poslovni objekti radiće po posebnom režimu koji će biti usklađen sa odlukama nadležnih organa.

Iz policije su saopštili i da tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno organizovanje javnih okupljanja i manifestacija na područjima obuhvaćenim bezbjednosnim mjerama.

Građanima je upućen poziv za razumijevanje i saradnju, uz napomenu da su sve mjere privremenog karaktera i da se sprovode isključivo radi bezbjednog održavanja međunarodnog skupa i zaštite svih učesnika.