Pored posmrtnih ostataka Melise Kasijas pronađen pištolj, dok istražitelji još utvrđuju okolnosti njene smrti

Izvor: Printscreen Kurir, Go Fund Me

Gotovo godinu nakon misterioznog nestanka, posmrtni ostaci Melise Kasijas (54), zaposlene u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos, pronađeni su u Nacionalnom parku Karson u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko. Pored tijela pronađen je i pištolj, ali istražitelji još ne mogu da utvrde kako je preminula niti kada je nastupila smrt.

Tijelo je tokom vikenda pronašao planinar na području Mekgafi Ridža, oko deset kilometara od mjesta gdje je Kasijas posljednji put viđena 26. juna 2025. godine. Policija Novog Meksika u ponedjeljak je potvrdila njen identitet.

Body of Missing Los Alamos Lab Worker Melissa Casias Found Near Handgun Almost a Year After She Vanished



Melissa Casias, a Los Alamos National Laboratory employee who had been missing since June 2025, has been found dead in New Mexico’s Carson National Forest.



— Atlas of Mystery (@atlasofmystery) June 1, 2026

Uz posmrtne ostatke pronađeno je i vatreno oružje, ali za sada nije poznato da li je pripadalo Kasijasovoj. Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde porijeklo pištolja i sve okolnosti koje su prethodile njenoj smrti.

Melisa Kasijas radila je kao administrativna pomoćnica u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos, jednom od najpoznatijih američkih istraživačkih centara, osnovanom tokom Drugog svjetskog rata u okviru Projekta Menhetn. Ova ustanova i danas ima značajnu ulogu u američkim nuklearnim istraživanjima i programima nacionalne bezbjednosti.

Prema navodima istražitelja, na dan nestanka Kasijas je izbrisala podatke sa svojih mobilnih telefona, ostavila ih zajedno sa ličnim dokumentima i napustila porodični dom u mjestu Rančos de Taos. Njena ćerka je policiji ispričala da joj je majka tog dana donijela sendvič i rekla da će raditi od kuće jer je zaboravila službenu propusnicu.

Missing Los Alamos Lab worker Melissa Casias found dead in Carson National Forest — nearly a year after she vanished.



A hiker discovered her remains last week alongside a handgun. Cause and time of death still pending autopsy. Phones were factory reset and left behind the day… — SafetySwipe (@SafetyNotorious) June 1, 2026

Nadzorne kamere posljednji put su je snimile kako sama pješači državnim putem 518, nekoliko kilometara od kuće, oko 14.20 časova po lokalnom vremenu. Nakon toga joj se izgubio svaki trag.

Slučaj je dodatno privukao pažnju javnosti jer je Kasijas jedna od nekoliko osoba povezanih sa američkim vojnim i nuklearnim programima koje su posljednjih godina nestale ili preminule pod nerazjašnjenim okolnostima.

Među njima je i bivši radnik laboratorije Los Alamos Entoni Čavez (79), koji je nestao u maju 2025. godine nakon što je pješice napustio svoj dom. Takođe, bez traga je nestao i državni službenik Stiven Garsija, zaposlen na jednom od velikih državnih projekata u Albukerkiju, koji je u avgustu iste godine izašao iz kuće noseći samo pištolj.

Human remains discovered in a remote area of Carson National Forest have been identified as those of Melissa Casias, a 53-year-old resident of Ranchos de Taos, New Mexico.



Casias had been missing since June 26, 2025.



Casias had been missing since June 26, 2025. A hiker located the remains on May 28, 2026, in the McGaffey… — RELISH WIRE NEWS (@relishwirenews) June 1, 2026

Iako je pronalazak tijela donio određene odgovore porodici Melise Kasijas, ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Istražitelji nastavljaju rad na slučaju kako bi utvrdili da li je riječ o nesreći, samoubistvu ili nečem drugom.