Izvor: Utah gov. office

Više od četiri mjeseca nakon ubistva američkog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka, glavni osumnjičeni za ovaj zločin, Tajler Džejms Robinson (22), i dalje se nalazi u pritvoru dok se priprema za suđenje koje bi moglo da se završi i izricanjem smrtne kazne.

Kirk (31), poznati konzervativni komentator i blizak saradnik bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa, ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom javnog govora na otvorenom, održanog na kampusu Univerziteta Juta Vali u gradu Orem. Prema navodima istrage, pogođen je jednim hicem ispaljenim sa krova obližnje zgrade pred oko 3.000 okupljenih i preminuo na licu mjesta.

Detalji ubistva i optužnica

Robinson je optužen za teško ubistvo, nezakonito posjedovanje i upotrebu vatrenog oružja, kao i za ometanje pravde. Tužilaštvo navodi da je njegov DNK pronađen na obaraču puške korišćene u napadu, te da je nakon pucnjave pokušao da ukloni tragove odbacivanjem oružja i odjeće, kao i da je zamolio cimera da sakrije dokaze.

Puška „Mauzer“ kalibra .30 kasnije je pronađena u šumskom području, umotana u peškir, duž rute za koju se vjeruje da je osumnjičeni njome pobjegao.

Istražitelji tvrde i da je Robinson ostavio pisanu poruku u kojoj je naveo da je planirao ubistvo Kirka. Prema sudskim spisima, njegov partner je, po Robinsonovom nalogu, ispod tastature pronašao bilješku sa porukom: „Imao sam priliku da eliminišem Čarlija Kirka i iskoristiću je“.

Takođe se navodi da su preko aplikacije Discord razmjenjivane poruke u kojima se pominju gravirani metci, nišan i oružje umotano u peškir.

Municija sa političkim porukama

Posebnu pažnju javnosti izazvali su detalji vezani za municiju pronađenu na mjestu zločina. Zvaničnici su saopštili da su na čaurama bili ugravirani politički i ideološki natpisi, poput „Ovde fašista!“ i „Bella ciao“, kao i drugi provokativni slogani. Guverner Jute Spenser Koks izjavio je da ovi elementi ukazuju na snažnu političku motivaciju napada, iako konačni motiv još nije zvanično potvrđen.

Koks je ubistvo Kirka opisao kao „prelomni trenutak u američkoj istoriji“, uporedivši ga sa političkim atentatima iz šezdesetih godina prošlog vijeka. Dodao je da su članovi Robinsonove porodice istražiteljima rekli da je osumnjičeni posljednjih godina postao politički aktivniji i da je često negativno govorio o Kirkovim stavovima i javnim nastupima.

Robinsonova pozadina

Prema dostupnim informacijama, Robinson ranije nije imao krivični dosije. Bio je registrovani birač, ali nije bio povezan ni sa jednom političkom strankom, a na posljednjim predsjedničkim izborima vodio se kao „neaktivan“ glasač. Studirao je elektrotehniku na Tehničkom koledžu Diksi u Sent Džordžu, nakon što je prethodno kratko pohađao Državni univerzitet Jute.

Odbrana traži izuzeće tužioca

Njegovi branioci najavili su da će na narednom ročištu zatražiti izuzeće jednog od tužilaca, uz obrazloženje da je njegovo punoletno dijete bilo među publikom na događaju tokom kojeg je Kirk ubijen. Sledeće sudsko pojavljivanje zakazano je za 29. septembar i biće održano putem platforme WebEx.

Istraga je i dalje u toku, a slučaj nastavlja da izaziva snažne reakcije u američkoj javnosti, naročito u svjetlu rastućih političkih tenzija i nasilja.