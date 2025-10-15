U objavi je navedeno da su vize poništene državljanima Južnoafričke Republike, Argentine, Meksika, Brazila, Njemačke i Paragvaja.

Stejt department poništio je vize šestoro stranih državljana zbog njihovih objava na društvenim mrežama o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka.

"Sjedinjene Američke Države nemaju obavezu da budu domaćin strancima koji žele smrt Amerikancima. Stejt department nastavlja da identifikuje nosioce viza koji su slavili gnusno ubistvo Čarlija Kirka" navedeno je u objavi Stejt departmenta na mreži Iks.

U objavi je navedeno da su vize poništene državljanima Južnoafričke Republike, Argentine, Meksika, Brazila, Njemačke i Paragvaja.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept)October 14, 2025

Američki predsjednik Donald Tramp dodijelio je u utorak Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u zemlji, ubijenom patrioti Čarliju Kirku.

Tramp je, takođe, potpisao proglas kojim se 14. oktobar, dan na koji bi ove godine bio Kirkov 32. rođendan, proglašava Nacionalnim danom sjećanja na Čarlija Kirka.