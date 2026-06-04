On je avionom sletio na aerodrom u Tivtu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Crnu Goru.

On je avionom sletio na aerodrom u Tivtu.

Crnogorski mediji bliski njegovom režimu javili su da će se Vučić medijima obratiti iz Tivta u 18 časova, ali nema zvanične najave iz njegovog kabineta, niti se zna gdje će tačno biti održana konferencija za medije, pišu Vijesti.

Vučić je ranije danas potvrdio da će otputovati u Crnu Goru na Samit EU – Zapadni Balkan, ističući da je važno da ide i predstavlja Srbiju i pored upozorenja Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da ne ide i da mu je život ugrožen.

"Dobio sam pismeno BIA, pročitao. Nisam o tome pričao sa Antoniom Koštom. Idem tamo, veoma je važno da predstvljam Srbiju", rekao je ranije danas Vučić odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom.

BIA je u srijedu uveče izdala saopštenje u kojem je navela da je Vučić upozoren da ne putuje u Crnu Goru i da mu je tamo ugrožen život, jer se u Crnoj Gori navodno nalazi vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer.

Ovom saopštenju BIA prethodila je odluka crnogorskih vlasti da iz Tivta vrati oko 90 državljana Srbije koji su doputovali čarter letom Er Srbije. Crnogorska policija je saopštila da su kod njih pronađeni transparenti "Srbija pobeđuje" i komunikaciona oprema. Mediji su osobe sa ovog leta povezali sa prošlogodišnjim napadima na studente.