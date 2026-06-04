On je kazao da mu je MUP Srbije takvu odluku uručio nakon višesatnog čekanja na Graničnom prelazu Špiljani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio Portalu RTCG.

On je kazao da mu je MUP Srbije takvu odluku uručio nakon višesatnog čekanja na Graničnom prelazu Špiljani.

"Mislim, nažalost, da se politika umiješala u sve. Razočaran sam zbog ove odluke. Precizirano je da imam osam dana za žalbu i predaćemo žalbu. Već sam angažovao advokata zbog ove odluke", naveo je Terzić.

Podsjetimo, Terzić je u mandatu 43. Vlade bio šef crnogorske policije, piše RTCG.