Incident se dogodio sinoć oko 21.50 časova u dvorištu Osnovne škole "Luka Simonović", nakon što je policija dobila prijavu građana da je između više maloljetnika došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, krivičnu prijavu protiv P.P. (44) zbog sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanje, dok je protiv njegovog petnaestogodišnjeg sina podnijeta prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda na štetu trinaestogodišnjaka.

Incident se dogodio sinoć oko 21.50 časova u dvorištu Osnovne škole "Luka Simonović", nakon što je policija dobila prijavu građana da je između više maloljetnika došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba.

"Na lice mjesta odmah su upućeni policijski službenici koji su zatekli trinaestogodišnjeg maloljetnika iz Nikšića, koji je prevezen u Hitnu službu Medicinskog centra Nikšić, gdje su mu od strane dežurnog ljekara konstatovane lake tjelesne povrede. Nakon ukazane ljekarske pomoći, maloljetnik je u prisustvu člana porodice pristupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi davanja obavještenja o okolnostima događaja", saopštili su iz Uprave policije.

Na mjestu događaja policija je zatekla i maloljetnike starosti 15 i 13 godina, kao i njihovog oca P.P. Od svih učesnika prikupljena su obavještenja, a ljekarskim pregledima je utvrđeno da su i dvojica maloljetnika zadobila lake tjelesne povrede.

"Nakon prikupljenih obavještenja od više lica i sprovedenih službenih mjera i radnji, postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću ocijenio je da u radnjama P.P. postoje elementi krivičnog djela zlostavljanje, dok u radnjama njegovog petnaestogodišnjeg sina postoje elementi krivičnog djela laka tjelesna povreda, izvršenog na štetu trinaestogodišnjeg maloljetnika, te je naložio da se protiv njih podnesu krivične prijave", naveli su iz Uprave policije.

Prema sumnjama istražitelja, cijelom događaju prethodila je verbalna rasprava između trinaestogodišnjeg dječaka i dvojice maloljetnika, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

"Nakon toga je, kako se sumnja, na lice mjesta došao njihov otac P.P. (44), koji je fizički napao oštećenog maloljetnika, zadajući mu više udaraca u predjelu glave i tijela", navodi se u saopštenju Uprave policije.