Grupa koja je stigla čarter letom u Tivat nije željela da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.

Izvor: MONDO

Grupa od 90 osoba, od kojih je dio registrovan kao bezbjednosno interesantna lica, a koje su jutros čarter letom iz Beograda doputovale u Crnu Goru, biće prvim letom vraćena iz Tivta u srpsku prijestonicu.

"Vijesti" saznaju da im je Uprava policije zabranila ulaz u Crnu Goru zbog čega su zadržani na Aerodromu Tivat.

Grupa koja je stigla čarter letom u Tivat nije željela da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.

Jake policijske snage drže pod kontrolom Aerodrom Tivat, kontrolisale su let iz Beograda, zbog, kako je "Vijestima" rekao izvor iz policije, sumnje na hibridno djelovanje.

Po podacima kojima raspolaže Uprava policije, osobe na letu, koje mahom imaju kriminalne dosijee, su imale zadatak da neformalno obezbjeđuju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

"Zabranjen im je ulaz. Prvim letom će biti vraćeni u Beograd", kazao je sagovornik "Vijesti" iz vrha UP.

"Crnogorska policija sprovodi opsežne kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan. U tom kontekstu, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd – Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. U toku su kontrole ovih lica i provjera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Avion je zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provjera lica koja su doputovala, odnosno razloga njihove posjete, imajući u vidu pojačane bezbjednosne mjere uoči održavanja Samita EU – Zapadni Balkan. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljim preduzetim aktivnostima", saopšteno je prethodno iz Uprave policije.