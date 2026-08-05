Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, pretresen je i stan Bojana Madžgalja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala danas su, po nalogu Višeg suda u Podgorici, izvršili pretrese više stambenih i drugih objekata u Podgorici i Kolašinu u okviru potrage za međunarodno traženim osobama. Kako nezvanično saznaju Vijesti, među metama akcije bio je i odbjegli policajac Nebojša Bugarin.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, pretresen je i stan Bojana Madžgalja.

Iz Uprave policije saopšteno je da su pretresi dio pojačanih aktivnosti koje se tokom ljetnje turističke sezone sprovode s ciljem lociranja međunarodno traženih lica.

Kako su naveli, postupajući po naredbama Višeg suda u Podgorici, policijski službenici izvršili su pretrese stambenih i drugih objekata za koje postoji osnov sumnje da se u njima kriju ili borave međunarodno tražene osobe.

„U okviru ovih aktivnosti izvršeni su pretresi objekata za koje se operativnim saznanjima sumnjalo da ih koristi ili u kojima se nalazi međunarodno traženo lice Nebojša Bugarin“, saopštila je policija.

Iz Uprave policije ističu da nastavljaju intenzivne aktivnosti usmjerene na pronalazak i lišenje slobode međunarodno traženih osoba osumnjičenih za izvršenje teških krivičnih djela, prenose Vijest.

Za Nebojšom Bugarinom, bivšim policijskim službenikom, raspisana je međunarodna potjernica. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga da je bio pripadnik kriminalne organizacije odbjeglog policajca Ljuba Milovića, za koju tužilaštvo tvrdi da je djelovala u korist kavačkog kriminalnog klana i učestvovala u krijumčarenju kokaina i izvršenju drugih teških krivičnih djela.