"Bog me spasio": Oglasila se Jovana Jeremić nakon Draganove vjeridbe, voditeljka doživjela ozbiljnu neprijatnost

Jovana Jeremić nije željela da komentariše dešavanja iz života bivšeg partnera, ali je svoje pratioce upozorila na bitan detalj

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Vijest da se vjerio bivši dečko Jovane Jeremić, Dragan Stanković, odjeknula je u javnosti, a mnoge je iznenadilo što se na ovaj korak odlučio istog dana kada se saznalo da se udaje voditeljka.

Podsjetimo, ona je za MONDO potvrdila vijesti, te nam je otkrila da planira dva intimna vjenčanja, kao i da će imati tri vjenčanice, ali i odijelo.

Nakon vijesti o vjeridbi bivšeg partnera, Jovana se oglasila na mrežama, ali ne kako bi išta rekla o Draganu, već da bi upozorila pratioce. Ona je vozila rolere sa ćerkom, kada je došlo do problema sa točkovima.

- Bog me sačuvao, zablokirali su mi zadnji točkovi, moja ćerka Lea uči sa mnom - otkrila je ona na svom Instagramu i dodala:

- Vodite računa, servisirajte svoje rolere, ko vozi. Meni je točak zakočio u stanju mirovanja, zamislite da je bilo u vožnji. Izlomila bih se, ali ne da Bog na svog, čuva ovu vješticu - poručila je Jeremić.

Izvor: IG jeremicjovana

Inače, Jovana, pored priprema za svadbu, fokusirana je i na planiranje proslave rođendana ćerke Lee koja će uskoro napuniti osam.

- Jovana, kad će biti rođendan - pitala je Lea i otkrila da za rođendan želi štikle: - Sve djevojke imaju mnogo štikli, a ja samo dvije.

- Još malo ti je srećo rođendan. Naći ćemo, kupićemo još štikli, samo da ti se svide - poručila je Jovana ćerki, a ova objava nasmijala je njene pratioce.



