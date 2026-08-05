Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor lišili su slobode državljanina Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu šesnaestogodišnje maloljetnice, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

Kako navode iz policije, hapšenje je uslijedilo po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon što su prikupljena potrebna obavještenja i identifikovan osumnjičeni.

„Sumnja se da je M.M. u jednom trgovinskom objektu u Kotoru prišao šesnaestogodišnjoj maloljetnici, pratio je kroz objekat, a potom je dodirivao po licu i ljubio joj ruke“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Maloljetnica je, kako je saopšteno, o događaju obavijestila zaposlene na poslovima obezbjeđenja objekta, koji su slučaj odmah prijavili policiji.

„Kotorska policija je u kratkom roku identifikovala i pronašla M.M, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, saopštili su iz Uprave policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost.