Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor lišili su slobode državljanina Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu šesnaestogodišnje maloljetnice, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode iz policije, hapšenje je uslijedilo po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon što su prikupljena potrebna obavještenja i identifikovan osumnjičeni.
„Sumnja se da je M.M. u jednom trgovinskom objektu u Kotoru prišao šesnaestogodišnjoj maloljetnici, pratio je kroz objekat, a potom je dodirivao po licu i ljubio joj ruke“, navodi se u saopštenju Uprave policije.
Maloljetnica je, kako je saopšteno, o događaju obavijestila zaposlene na poslovima obezbjeđenja objekta, koji su slučaj odmah prijavili policiji.
„Kotorska policija je u kratkom roku identifikovala i pronašla M.M, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, saopštili su iz Uprave policije.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost.