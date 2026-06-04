Advokat je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil pozvao, dok je prolazio gejt, pitao policajce zašto izdvajaju samo muškarce sa crnogorskim dokumentima, i da mu je saopšteno da imaju neku "dojavu".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su sat i nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice, poslije višesatnog kašnjenja.

Prema informacijama koje su "Vijestima" prenijeli, urednik portala "Vijesti" Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik, advokat Miroje Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju, bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje.

Prema saznanjima lista, putnici, njih 28, odvedeni su u posebnu prostoriju, gdje je bilo i nekoliko državljana Crne Gore koji su sletjeli iz Barselone.

Prozivali su ih po petoro, i premještali u drugu prostorju, navodno na dodatne provjere.

Gotovo istovremeno kada su "Vijesti" kontaktirae Cicmila, koji je potvrdio informacije o izdvajanjima putnika na dodatnu kontrolu, jedna od putnica prenijela je novinarki da se na letu nalazio i advokat Miroje Jovanović, kojeg je novinar "Vijesti" potom pozvao da mu pruži pravnu pomoć.

"Nešto oko dva sata poslije ponoći pozvao me novinar 'Vijesti' Dušan Cicmil i obavijestio me da je i on izdvojen na dodatnu kontrolu, a da mu nije rečeno zbog toga. Zamolio sam ga da najavi dolazak advokata, ali mu je saopšteno da ne mogu proći u dio za graničnu kontrolu. Vratio sam se do tog dijela, pokazao policajcu advokatsku legitimaciju i tražio da razgovaram sa svojim klijentom. Kada mi je saopšteno da ne mogu proći, tražio sam da pozovu šefa smjene, a zatim sam pozvao dežurnog tužioca kako bi mi objasnili zbog čega ograničavaju kretanje mom klijentu i drugim putnicima. Bez ikakvog objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli da izlaze", rekao je Jovanović.

Advokat je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil pozvao, dok je prolazio gejt, pitao policajce zašto izdvajaju samo muškarce sa crnogorskim dokumentima, i da mu je saopšteno da imaju neku "dojavu".

"Poenta je dokazana time što su ih odmah pustili. Da je dojava bila relevantna, imali su šest sati, koliko je kasnio let, da provjere svakog sa spiska putnika. Očito su pokušali da naprave istu priču kao u Tivtu", kazao je Jovanović.

Cicmil je sinoć "Vijestima" rekao da su mu crnogorski državljani, koji su u Beograd sletjeli iz Barselone, rekli da je njihov let bio planiran za Podgoricu, ali da su preusmjereni prvobitno na aerodrom u Prištini, gdje nijesu mogli sletjeti, zbog čega su i završili u srpskoj prijestonici.