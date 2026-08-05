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Bivši Džejle Ramović uživa sa misterioznom brinetom: Ostavila ga zbog Jakova, on je odmah prebolio

Bivši Džejle Ramović uživa sa misterioznom brinetom: Ostavila ga zbog Jakova, on je odmah prebolio

Autor Ana Živančević
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Džejla Ramović i Jakov Jozinović uživaju u ljubavi, dok Bojan Cvjetićanin otkriva novu romansu na Instagramu.

Bivši Džejle Ramović uživa sa misterioznom brinetom Izvor: MONDO/Instagram printscreen

Džejla Ramović i Jakov Jozinović jedan su od trenutno najpopularnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a posebno interesantno bilo je i što je Džejla neposredno prije Jakova bila u vezi sa kolegom Bojanom Cvjetićaninom. Sada se on oglasio na svom Instagramu i objavio fotografiju sa nepoznatom ljepoticom.

Naime, dok Džejla i Jakov uživaju u svojoj romansi, te su nedavno uhvaćeni i na zajedničkom ljetovanju, čini se da se ni frontmen slovenačnkog benda "Džoker aut" ne pati previše.

Pogledajte fotografije Džejle i Jakova:

Naime, on je na svom Instagramu objavio niz fotografija, a posebnu pažnju privukla je ona sa izvjesnom, javnosti nepoznatom brinetom, sa kojom je zagrljen pozirao.

Pogledajte kako Bojan izgleda:

Da li je i Bojan nastavio dalje, nije potvrđeno, ali osmijeh na njegovom licu, govori da je definitivno prebolio krah ljubavi sa pjevačicom.

Nakon što je istina izašla na vidjelo, Bojan je odlučio da navodno blokira na društvenim mrežama i bivšu djevojku, ali i njenog novog partnera.

Međutim, klupko je počelo da se odmotava kada je na Instagramu riješio da progovori slovenački influenser (poznat pod imenom Nepridiprav), inače blizak prijatelj Bojana Cvijetićanina.

Pogledajte još fotografija Džejle:

"Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš djevojku. To je mimo svih kodeksa", šokirao je on svojim riječima na Instagram storiju.

"Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pjesme, a u međuvremenu mu osvajaš djevojku", izričit je bio Bojanov prijatelj.

U svojim javnim osudama, nije poštedio ni mladu pjevačicu zbog njenih postupaka i načina na koji je završila prethodnu vezu.

"Djevojka koja tako brzo prelazi iz jedne veze u drugu, a pritom proliva krokodilske suze, uopšte nije vrijedna poštovanja", zaključio je on.

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Tagovi

Džejla Ramović bojan cvjetičanin

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