Ekipe Službe zaštite i spašavanja Opštine Bar od jutros su angažovane na gašenju požara u Crmnici, između sela Dabovići i Popratnica, objavila je ta lokalna samouprava.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Akcija gašenja sprovodi se u koordinaciji sa Avio-helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova, koja pruža podršku ekipama raspoređenim na terenu. Intervenciju otežavaju nepristupačan teren i zahtjevni uslovi za prilaz požarištu, zbog čega se stanje kontinuirano prati i djelovanje prilagođava situaciji", navode u Instagram objavi.

Rekli su da, prema trenutnom stanju, nema ugroženih stambenih niti drugih objekata, a da vatrogasci ostaju na terenu, prate pravce kretanja požara i preduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje.