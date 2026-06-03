Službenici Sektora granične policije – inspektori za strance sprovode opsežne kontrole stranih državljana koji borave na teritoriji Crne Gore, te utvrđuju osnov njihovog boravka u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Izvor: Uprava policije

Crnogorska policija je danas u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbjednosne kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije.

U okviru aktivnosti usmjerenih na očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta, bezbjednosne službe su pravovremeno identifikovale lica od bezbjednosnog interesa i, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procijenjenim rizicima, preduzele odgovarajuće službene mjere i radnje, kojima je navedenim licima onemogućen boravak na teritoriji Crne Gore, uz uručenje rješenja o zabrani ulaska.

Nakon sprovedenog postupka i preduzetih službenih mjera i radnji, Rješenjem Uprave policije je za 87 lica muškog pola, shodno Zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru, nakon čega su istim letom vraćeni u Republiku Srbiju. Takođe, biće inicirano i donošenje rješenja o zabrani ulaska i boravka ovim licima u narednom periodu.

Službenici Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost prikupili su operativne i obavještajne podatke koji nedvosmisleno ukazuju na to da se radi o licima čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbjednost, u smislu odredbi Zakona o strancima.

U prilog preduzetim mjerama govore činjenice da se radi o licima koja su prisustvovala brojnim javnim okupljanjima visokog bezbjednosnog rizika, kao i da su pojedina od njih evidentirana zbog izvršenja krivičnih djela i prekršaja sa elementima nasilja. Na osnovu izvršenih bezbjednosnih provjera, procjene rizika i izvršene profilacije, prema navedenim licima postupljeno je u skladu sa zakonom.

U prilogu dostavljamo i fotografije predmeta pronađenih kod navedenih lica, među kojima su transparent sa natpisom „Srbija pobeđuje“, uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorska radio-stanica.

Vidi opis UP:Oduzeta i dva autobusa iz Srbije, 87 osoba vraćeno za Beograd (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 16 16 / 16

Istovremeno, naglašavamo da ćemo se snažno, odlučno i beskompromisno suprotstaviti svakom obliku malignog djelovanja, te da ćemo prema svim interesnim grupama, pojedincima i pokušajima destabilizacije preduzimati mjere kroz preciznu operacionalizaciju aktivnosti u cilju neutralizacije i razotkrivanja djelovanja kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica koja djeluju na teritoriji Crne Gore, uključujući i njihove veze sa inostranim elementima, čiji je krajnji cilj podrivanje stabilnosti države i usporavanje evropskih integracionih procesa.

Uprava policije će, angažovanjem svih raspoloživih policijskih snaga, kapaciteta, ljudskih resursa, tehnike i strateških sistema, zajedno sa obavještajno-bezbjednosnim sektorom- Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Obavještajno-bezbjednosnim direktoratom Ministarstva odbrane i Vojskom Crne Gore, preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje koje garantuju sigurno i bezbjedno održavanje ovog važnog međunarodnog događaja.

Takođe, u sklopu ove akcije, službenici Uprave policije su oduzeli dva autobusa registarskih oznaka Republike Srbije, za koja se sumnja da su bila namijenjena za prevoz i dislociranje lica iz Beograda, o čemu Uprava policije sprovodi detaljne provjere i preduzima dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti.

Službenici Sektora granične policije – inspektori za strance sprovode opsežne kontrole stranih državljana koji borave na teritoriji Crne Gore, te utvrđuju osnov njihovog boravka u skladu sa važećim zakonskim propisima.