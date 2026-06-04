Predsjednik Francuske Republike Emanuel Makron stigao je danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gdje ga je dočekao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Dolazak predsjednika Makrona predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja za Crnu Goru i snažnu potvrdu dubokog prijateljstva, povjerenja i partnerstva sa Francuskom, državom koja je jedan od temelja ujedinjene Evrope.

Ova posjeta nosi jasnu poruku: Crna Gora ima evropske prijatelje, ima podršku najvažnijih partnera i ima svoje mjesto za evropskim stolom. Ona potvrđuje da je naš evropski put prepoznat kao zajednički interes Crne Gore, regiona i Evrope.