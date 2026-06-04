Komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u Komisiji ohabruju na povratak uobičajenim aktivnostima

Izvor: Vlada Crne Gore

Evropska komisija EK reagovala je na dešavanja u Crnoj Gori, kada je crnogorska granična policija na Aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije, piše RTCG.

“Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da, na osnovu bezbjednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije”, poručili su u komisiji.

Komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u Komisiji ohabruju na povratak uobičajenim aktivnostima.

“Pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak uobičajenim procedurama kako bi se spriječili dalji poremećaji”, dodaju u Komisiji.

Zaključuju da u trenutku kada Samit EU i Zapadnog Balkana naglašava značaj regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, neophodni su uzajamno poštovanje i dijalog.