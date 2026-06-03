Prema nezvaničnim informacijama kontrole su usmjerene na punoljetne muške osobe, a pojedinim licima koja su evidentirana kao bezbjednosno i operativno interesantna nije dozvoljen ulazak u Srbiju, nakon čega su vraćena u Crnu Goru

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na svim graničnim prelazima prema Srbiji – Dobrakovo, Dračenovac i Gostun, večeras se detaljno kontrolišu svi punoljetni državljani Crne Gore muškog pola koji putuju u tu susjednu državu. Nekima je nakon provjera zabranjen ulazak u Srbiju i vraćeni su u Crnu Goru, saopšteno je nezvanično CdM-u iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama kontrole su usmjerene na punoljetne muške osobe, a pojedinim licima koja su evidentirana kao bezbjednosno i operativno interesantna nije dozvoljen ulazak u Srbiju, nakon čega su vraćena u Crnu Goru, piše CdM.

Ranije danas, sa Aerodroma Tivat vraćeno je 87 državljana Srbije koji su, prema dostupnim informacijama, prepoznati kao bezbjednosno interesantna lica.