BIA savjetuje Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog bezbjednosnog rizika.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se povodom upozorenja koje je Bezbjednosno-informativna agencija uputila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne ide u Crnu Goru.

BIA savjetuje predsjednika Vučića da sutra ne otputuje u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan zbog "postojanja visokog bezbjednosnog rizika", jer je, prema operativnim saznanjima, "Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, u Crnoj Gori".

"Ja sam večeras sa predsjednikom Vučićem, na večeri sa Antonijom Koštom. Više sam van večere nego na večeri otkako mi se javio direktor BIA Vladimir Orlić. Večeras sam se sa Orlićem čula tri puta, razgovarala sam i sa Milanom Kneževićem. Ozbiljno sam zabrinuta. Predsjednik neće ni da čuje da ne ide u Crnu Goru, zbog našeg naroda u Crnoj Gori i evropskih partnera. Drži svoju riječ i obećanja. Moj prioritet je da ubijedim predsjednika Vučića da ne putuje u Crnu Goru", rekla je Ana Brnabić za Informer.

"Postoji ozbiljna bezbjednosna pretnja po život predsjednika", dodala je ona i nastavila:

"Meni je zaista nevjerovatno da su crnogorske službe odlučile da avion iz Beograda zaustave, provjere sve putnike i, ako se ne varam, od 86 putnika na tom letu, tri imaju nekakav krivični dosije. Danas je u Beograd iz Crne Gore sletilo tri leta. Zamislite da smo mi provjerili sve ljude. Koliko bismo mi našli ljudi sa krivičnim dosijeom? Vjerovatno mnogo više. Očigledno je da postoje neka intencija crnogorskih službi da provjeravaju sve što dolazi iz Srbije, kako bi Vučić došao sa što manje podrške i obezbeđenja".

Na konstataciju da ljudi iz vrha SNS-a traže od predsjednika Vučića da ne ide u Crnu Goru, Ana Brnabić kaže:

"Sve moje snage su usmjerene na to da Vučić ne ode sutra u Crnu Goru, već samo prekosutra na konferenciju, da ne provodi noć tamo. Milan Knežević mi je rekao: 'Bolje je da ide u Gazu nego da dolazi ovde".

"Krajnje je neuobičajeno da se BIA ovako oglašava".

Ana Brnabić je dodala da će Vučić u Tivat putovati sa minimalnim obezbeđenjem - sa samo sedmoro ljudi.

Podsjetimo, predsjednik Vučić je ranije zatražio je da mu tokom posjete Tivtu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj.

(Kurir/MONDO)