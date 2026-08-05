Donošenje uredbe je bila obaveza koju je predviđao Zakon o izgradnji objekata.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vlada je utvrdila Uredbu o bližem načinu formiranja, sastavu, postupku izbora članova, mandatu i zadacima Državne komisije za reviziju, stručni nadzor i tehnički pregled projekata auto puteva, brzih saobraćajnica, magistralnih i regionalnih puteva, kojom su propisani uslovi za izbor članova stručnih tijela, njihove nadležnosti i pravila za sprečavanje sukoba interesa pišu Vijesti.

Donošenje uredbe je bila obaveza koju je predviđao Zakon o izgradnji objekata.

Uredbom je predviđeno da Državnu komisiju čine tri stručna tijela, za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled, čije članove na predlog investitora imenuje organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata. Za članove mogu biti imenovana lica koja posjeduju licencu revizora odgovarajuće struke i iskustvo na realizaciji tih ili sličnih projekata.

Dokument propisuje i stroga pravila za sprečavanje sukoba interesa. Tako član stručnog tijela za reviziju ne može biti lice koje je učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili je zaposleno kod projektanta, dok u stručnom nadzoru ne mogu biti angažovana lica zaposlena kod izvođača ili investitora. Za tehnički pregled ne mogu biti imenovana lica zaposlena kod izvođača ili investitora, niti revizori koji su učestvovali u stručnom nadzoru tog objekta, prenose Vijesti.

Uredbom je propisano da će broj članova stručnih tijela zavisiti od složenosti projekta. U njihovom sastavu mogu biti stručnjaci građevinske, elektrotehničke, arhitektonske, mašinske i saobraćajne struke, kao i drugih oblasti kada to zahtijevaju vrsta i složenost objekta. U stručnom tijelu za tehnički pregled biće i predstavnik Ministarstva, koji mora imati najmanje VII1 nivo kvalifikacije i sedam godina radnog iskustva u oblasti izgradnje objekata, dok ostali članovi moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Mandat članova stručnih tijela traje do završetka posla za koji su imenovani, a uredbom su propisani i razlozi za njihovo razrješenje prije isteka mandata. To je moguće, između ostalog, ako ne izvršavaju zadatke u skladu sa zakonom i pravilima struke, ne poštuju rokove, utvrdi se sukob interesa ili svojim postupanjem naruše rad stručnog tijela.