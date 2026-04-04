Opozicija traži preispitivanje legitimiteta predsjednice Skupštine Glavnog grada

Odbornici Stranke evropskog progresa (SEP) pripremili su inicijativu za razrješenje predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović, uz obrazloženje da aktuelna vlast u Podgorici ne funkcioniše.

Odbornik SEP-a Ilija Mugoša pozvao je sve odborničke klubove da podrže ovu inicijativu, navodeći da bi takav potez bio koristan za sve političke aktere, prenosi portal Dan.

„Mi smo mišljenja da je ovo ljekovito, kako za opoziciju, tako i za vlast, kao i za Jelenu Borovinić Bojović. U ponedjeljak ćemo inicijativu staviti na potpis svim klubovima“, rekao je Mugoša.

On je kao razlog naveo posljednju sjednicu gradskog parlamenta, na kojoj je opozicija obezbijedila kvorum, što, kako tvrdi, ukazuje na probleme u funkcionisanju vlasti.

Odbornica SEP-a Jelena Knežević poručila je da inicijativa nema lični karakter, već da je riječ o pitanju političkog legitimiteta.

„Legitimitet mogu imati samo oni koji imaju većinu. Ukoliko neko nema većinu, ljekovito je preispitati da li ima pravo da upravlja Skupštinom“, kazala je Knežević.

Dodala je da je situacija na posljednjoj sjednici pokazala suprotno od onoga što bi trebalo da bude stabilna većina u lokalnom parlamentu.