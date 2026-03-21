Zbog pravno nemogućeg rješenja, odluka o subvencijama za produženi boravak neće biti objavljena

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Kako prenosi portal Dan, odluka o subvencionisanju troškova produženog boravka za djecu u Podgorici neće biti objavljena, jer su odbornici Skupštine Glavnog grada usvojili dva međusobno kontradiktorna amandmana na isti član propisa.

Sekretar za socijalno staranje Stefan Vešović, koji je predlagač odluke, saopštio je da ovako usvojen dokument nije moguće pravno uobličiti niti objaviti u Službenom listu Crne Gore.

Prema njegovim riječima, odbornici Pokreta za Podgoricu i DPS-a podnijeli su amandmane koji se odnose na isti član odluke, ali na potpuno različit način. Jednim amandmanom subvencije su povećane na 150 eura uz brisanje određenih stavova, dok je drugim predviđeno povećanje na 190 eura za stavove koji su prethodno izbrisani.

„Ovakvim glasanjem amandmani istovremeno i mijenjaju i brišu iste odredbe člana odluke, zbog čega se propis ne može pripremiti za objavljivanje“, kazao je Vešović.

Kako prenosi portal Dan, i tokom same sjednice ukazivano je na problematičnost ovakvog postupanja. Na kontradiktornost amandmana upozoravali su iz Službe Skupštine, predsjednica Skupštine Jelena Borovinić Bojović, kao i dio odbornika vlasti, ali su oba amandmana ipak usvojena.

Služba Skupštine Glavnog grada potvrdila je da je predlog odluke proslijeđen predlagaču, ali nije precizirano koji amandman se smatra važećim niti na koji način će se riješiti nastala pravna situacija.

Vešović ističe da su ovakvim glasanjem odbornici doveli do toga da odluka postane neprimjenjiva, uprkos tome što je imala za cilj da pomogne roditeljima kroz povećanje subvencija.

Sličan stav iznio je i šef kluba odbornika Nove srpske demokratije Mitar Šušić, koji je još tokom sjednice tražio povlačenje odluke. On je ocijenio da je tekst „unakažen“ usvajanjem nespojivih amandmana.

„Odluka je sada neizvodljiva jer je nejasna i međusobno kontradiktorna. Ukoliko bi bila objavljena, vrlo brzo bi bila osporena“, rekao je Šušić.

On je dodao da je ovakav ishod rezultat neusaglašenog djelovanja odbornika Pokreta za Podgoricu i DPS-a, koji su, kako tvrdi, pokušali da povećaju subvencije, ali su time izazvali pravni problem i konfuziju.

Kako prenosi portal Dan, cijeli slučaj predstavlja presedan u radu lokalnog parlamenta, jer se ne pamti da je jedna odluka usvojena na način koji je čini neprimjenjivom već u startu.