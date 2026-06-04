Žene u crnom organizovaće dva skupa podrške glumici Danijeli Štajnfeld – jedan danas pred Prvim osnovnim sudom, a drugi u četvrtak od 11.30 časova pred Drugim osnovnim sudom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo je, povodom navoda iz filma "Zaceli me", u kojem autorka Danijela Štajnfeld govori o svom iskustvu žrtve silovanja, u julu 2021. odlučilo da ne nastavi postupanje zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Međutim, taj predmet još uvek nije pravnosnažno okončan, jer se već pet godina čeka odluka Ustavnog suda, navedeno je u saopštenju Žena u crnom.

Branislav Lečić je potom pokrenuo parnični postupak protiv Danijele Štajnfeld radi naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova. Danijela je nakon toga podnela protivtužbu, zasnovanu na medijskoj kampanji koju je Lečić vodio protiv njene časti i ugleda.

Vidi opis Katarina Radivojević ispred suda sa transparentom: Došla kao podrška Danijeli Štajnfeld na ročište sa Lečićem Branislav Lečić Branislav Lečić - 25. 8. 1955. 25. 8. 1955. Branislav Lečić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je održano novo ročište u postupku između glumaca Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića, koji već godinama privlači veliku pažnju javnosti i medija, a podršku glumici pružila je i koleginica Katarina Radivojević.

Pogledajte:

Vidi opis Katarina Radivojević ispred suda sa transparentom: Došla kao podrška Danijeli Štajnfeld na ročište sa Lečićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Katarina je zajedno sa ostalim ženama držala natpis "Verujemo Danijeli Štajnfeld".

Danijela Štajnfeld pojavila se na suđenju, gde je nastavljen postupak koji se vodi po privatnoj krivičnoj tužbi, a u kojem jedna strana tereti drugu za iznošenje tvrdnji u javnosti koje su, prema navodima tužbe, narušile ugled i čast.

Pogledajte slike:

Vidi opis Katarina Radivojević ispred suda sa transparentom: Došla kao podrška Danijeli Štajnfeld na ročište sa Lečićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO Br. slika: 16 16 / 16



