Dragan Radović biće na čelu "Muzeja i galerija", dok će izvršni direktor "Sportskih objekata" biti Miljan Ivanović.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Odbornici vlasti su sa 30 glasova "za", nakon pauze od gotovo četiri sata, usvojili Program privremenih objekata na teritoriji Podgorice.

Odbor direktora Agencije za izradu lokalnih planskih dokumenata činiće Dragan Tasić, Stevan Albijanić, Anđela Rakočević, Marko Lakušić i Dejan Mugoša.