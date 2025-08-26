Ona je, komentarišući to što na posljednja četiri zasjedanja podgoričkog parlamenta nije bilo kvoruma za rad, navela da nema riječi o političkoj krizi i da će danas održati sastanak sa šeforima odborničkih klubova.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Pitanje početka izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe glavnog grada treba odgoditi do trenutka kad se postigne potpun dogovor između mještana i gradskog rukovodstva, kazala je za TV Vijesti predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

Ona je, komentarišući to što na posljednja četiri zasjedanja podgoričkog parlamenta nije bilo kvoruma za rad, navela da nema riječi o političkoj krizi i da će danas održati sastanak sa šeforima odborničkih klubova, kako prenose Vijesti.

“Odgovorno tvrdim da ne postoji nikakva kriza u vlasti u ovom momentu u Skupštini Glavnog grada. Vidjeli ste iz samih izjava, najava i saopštenja čelnika odborničkih klubova vladajuće većine da su prilično angažovani oko gašenja požara sa jedne strane. Bilo je i onih drugih koji su obavještavali javnost da je vrijeme odmora, tako da avgust je inače mjesec koji je prilično komplikovan za organizovanje zasjedanja”, navela je Borovinić Bojović.

Na pitanje da li je kolektor za Botun ili neko drugo mjesto, Borovinić Bojović kaže da je ona za dogovor.

“Jedina moguća varijanta je dogovor iz kojeg će svi biti zadovoljni, a vjerujem da je on moguć. To kompleksno pitanje treba odložiti za trenutak kad budemo u potpunosti sigurni da li smo ili nismo postigli dogovor”, poručila je, kako prenose Vijesti.