Ni juče nije došlo do sastanka predsjednika opštinskih odbora Nove srpke demokratije i Demokratske narodne partije zbog, prema zvaničnim izjavama, nemogućnosti da usklade termine sastanka.

Ostao je još jedan pokušaj da se sastanu danas, a ukoliko do toga ne dođe, kako je kazao za „Dan“ Radoš Zečević, predsjednik podgoričkog odbora Nove, u razgovore će uključiti Jelenu Borovinić Bojović koja je bila nosilac te liste na izborima 2024. godine.

"Vidjećemo hoćemo li uspjeti danas da se sastanemo. Ukoliko do sastanka ne dođe od ponedjeljka ćemo uključiti predsjedicu parlamenta Jelenu Borovinić Bojović da ih ona kontaktira. Odmah u ponedjeljak, utorak ćemo da vidimo zajedno sa njom, kao nosiocem liste, šta i kako planiraju. Bitno je da znamo šta hoće. Mi smo se potrudili, ali do sastanka nije došlo, a trebalo je" rekao je Zečević.

Zečević kaže da žele da čuju stavove DNP-a hoće li doći na sjednicu Skupštine Glavnog grada 19. marta i ukoliko hoće šta će da podrže, a šta neće.

"Ako se ne pojave na sjednici predsjednica parlamenta Jelena Borovinić Bojović mora u roku od tri mjeseca da zakaže još jednom zasijedanje. Ukoliko ni tada nema kvoruma konstatuje se da Skupština prestaje sa radom i slijedi uvođenje prinudne uprave" rekao je Zečević.