Bećir Vuković saslušan je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vuković nije odgovorio na pitanje prisutnih novinara u kom svojstvu je saslušan. Na zvanični upit, iz ODT-a Podgorica saopšteno je da je saslušan u svojstvu svjedoka, prenosi Dan.

Saslušanje je obavljeno u okviru izviđaja koji se vodi zbog sumnji u moguće nezakonitosti prilikom dodjele Trinaestojulska nagrada za njegovu knjigu "Kuće beskućnika".

Podsjećamo, ranije je Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“ potvrdila da sporni naslov nije evidentiran ni u jednoj bibliotečkoj bazi.

Kako su ranije izvještavali mediji, pred Osnovni sud u Podgorici vodi se parnični postupak protiv Ministarstvo kulture i medija povodom dodjele Trinaestojulske nagrade za 2025. godinu, piše Dan.

Nezvanično, predstavnici ODT-a Podgorica novinarima koji su satima boravili ispred zgrade tužilaštva kazali su da nemaju informaciju da li je Bećir Vuković pristupio saslušanju. Međutim, prema medijskim izvještajima, što je kasnije potvrđeno i zvaničnim odgovorom ODT-a portalu Dan, Vuković se u tom periodu nalazio u prostorijama tužilaštva.