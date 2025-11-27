Borovinić Bojović je zahvalila ambasadoru na posjeti, ističući da su odnosi Crne Gore i Austrije tradicionalno dobri, ali da postoji prostor za njihovo dalje unapređenje, posebno kroz saradnju lokalnih samouprava.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović i ambasador Austrije Kristijan Štajner razgovarali su o produbljivanju saradnje crnogorskih i austrijskih opština, unapređenju komunalnih i razvojnih usluga te jačanju kapaciteta za korišćenje EU fondova uoči očekivanog ulaska Crne Gore u Evropsku uniju 2028. godine, piše CdM.

“Veliki dio legislative i svakodnevnih usluga prema građanima i građankama leži na lokalnim samoupravama. Zato smatram da je ključno da se opštine snažnije povezuju, razmjenjuju iskustva i zajednički rade na unapređenju komunalnih usluga, energetske efikasnosti, digitalizacije, upravljanja otpadom i podrške socijalno ranjivim kategorijama“, poručila je predsjednica.

Ambasador je izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom Austrije i Crne Gore i naglasio važnost jačanja partnerstava u kontekstu evropskih integracija.

Ukazao je na potrebu intenzivnijeg povezivanja sa gradovima Zapadnog Balkana i predstavio primjere austrijskih kompanija iz oblasti pametnih semafora, upravljanja otpadnim vodama i prerade otpada, koje bi mogle biti od koristi crnogorskim opštinama. Takođe je iskazao interesovanje za inicijativu Podgorice u okviru Evropske prestonice mladih 2028, javlja CdM.

Predsjednica je podsjetila na važnost jačanja kapaciteta za korišćenje EU fondova:

“Iskustva drugih zemalja pokazala su koliko je važno biti spreman za ulazak u Evropsku uniju. Zato insistiram na jačanju kapaciteta za pisanje projekata i korišćenje IPA i drugih fondova, kako ne bismo gubili značajne mogućnosti”, navela je.

Pozvala je ambasadora da potencijalne predloge i projekte usmjere ka Zajednici opština Crne Gore, ističući svoju spremnost da kao predsjednica omogući predstavljanje ne samo austrijskih, već i inicijativa iz čitavog regiona, a sve u cilju pravovremene pripreme lokalnih samouprava za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju 2028. godine, prenosi CdM.

Sagovornici su se saglasili da postoji zajednički interes da se saradnja dodatno osnaži i konkretizuje kroz izradu jasne agende budućih projekata.