U prošlosti se često pisalo o ljubavnom životu Branislava Lečića i njegovim odnosima sa ženama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Branislav Lečić ponovo će se naći na sudu sa Danijelom Štajnfeld. Nju je među prvima podržala koleginica Katarina Radivojević koja se i našla na licu mesta i držala transparent, zajedno sa drugim ženama: "Verujemo Danijeli Štajnfeld".

Vidi opis Sve žene sa kojima je bio Branislav Lečić: Zbog prve tražio dozvolu patrijarha, a 30 godina mlađu krije od svih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Branislav Lečić se, za sada, nije pojavio ispred suda, a glumac je u javnosti poslednji put viđen pre nekoliko dana, kada je govorio o svojim projektima na jednoj televiziji.

Lečić se, nakon suđenja i skandala, dosta povukao iz javnog života, ali se javnost i dalje interesovala za njega, posebno kada je reč o ljubavnom životu.

Podsetimo, Branislav Lečić je svoju prvu suprugu, Ivanu Vujadinović, upoznao tokom skijanja na Kopaoniku. Zbog razlike od 18 godina, on je od tadašnjeg patrijarha Pavla zatražio dozvolu za crkveno venčanje koje je obavljeno 1994. godine.

Par je 1998. godine dobio sina Ivana, a dve godine kasnije ćerku Anu. 2007. godine su se razveli, a mediji su pisali da se to dogodilo jer je Ivana varala Branislava sa mladim stjuardom.

Glumac je ubrzo nakon razvoda našao novu ljubav, voditeljku Ninu Radulović sa kojom se venčao i dobio sina. Vezu sa 31 godinu mlađom krio je sve dok se nije saznalo da je Nina trudna.

Voditeljkina majka ga je prihvatila, a otac je rekao da je njihova veza društveno nepodobna, ali je popustio jer mu je ćerkina sreća najvažnija.

U julu 2015. godine se pojavila slika na kojoj starleta Atina Ferari sedi u Branislavljevom krilu.

Glumac je izjavio da je ne poznaje, a njegova supruga je rekla da mu veruje. Par je nakon ovog skandala otišao na odmor u luksuzni hotel u Antaliju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U novembru 2016. godine Nina i Branislav su dali izjavu za magazin Hello u kojoj su rekli da se rastaju jer su se udaljili i otuđili, ali da će ostati prijatelji i saveznici zbog njihovog sina Lava. Krajem godine su potpisali papire za razvod.

U februaru 2017. godine par se zvanično razveo, a starateljstvo nad sinom je pripalo Nini, kao i stan na Dedinju za koji se spekuliše da vredi 260.000 evra.

U medijima se spekulisalo da je do razvoda došlo zbog Lekine veze sa glumicom Marijom Vicković, ali ona je to negirala. Takođe se pisalo o Nininoj vezi sa teniserom Filipom Krajinovićem koja je kasnije potvrđena.

Nakon razvoda Lečić je uplovio u vezu sa 30 godina mlađom Jelenom.

Izvor: Facebook/Branislav Lečić/screenshot

"Jelena je umetnica i profesor, Branislav i ona su oko dve godine u ljubavi. Međusobno se podržavaju, ona mu je bila velika podrška u ovim najtežim danima u njegovom životu. Negde na početku romanse otišli su na Durmitor, na safari, i tako je nastala njihova prva zajednička fotografija. Inače, Jelena ima 36 godina i radi kao asistent na fakultetu na predmetima crtanje i crtanje ilustracija", rekao je neimenovani izvor pre dve godine i otkrio da par nije imao nameru da privuče pažnju javnosti.

"Sa njim se retko pojavljivala u javnosti, a uslikani su zajedno samo zato što se pisalo da mu je advokatica, ćerka... Niko nije ni slutio da je reč o novoj devojci koju je uspešno skrivao tako dugo". Lečić je svojevremeno na društvenim mrežama objavio njihove zajedničke fotografije na kojima ih vidimo nasmejane i zaljubljene.