Brutalno strašna serija proglašena za najbolju na Netfliksu: Ima ocjenu 100% i nema konkurenciju među hororima

"Marianne" se često smatra jednom od najstrašnijih Netfliksovih horor serija jer se oslanja na neprekidnu psihološku tenziju, a ne na jeftine i česte "jump scare" efekte.

Izvor: Netflix/Youtube

Kada govorimo o hororima, mnogi će se složiti da je riječ o žanru koji se nije preterano proslavio poslednjih godina, iako izuzetaka ipak ima. Primjera radi, "From" je obećavao do poslednje sezone, a od novih ostvarenja, "It: Welcome to Derry" dobio je više nego pozitivne ocjene i kritike.

Međutim, poslednjih mjeseci sve više se spominje jedan stariji naslov kao apsolutni "biser" žanra, i riječ je o francuskom ostvarenju "Marianne".

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ova serija je za kratko vrijeme uspjela da "prešiša" sve druge horore, i da, gotovo preko noći, postane i najgledanija i najbolje ocijenjena.

Na Rotten Tomatoes-u je dobila 100% (što se, realno, nije skoro dogodilo sa nekim ostvarenjem), dok na IMDb-u ima podjednako visoku ocjenu 7.4.

Serija koju su opisali kao jednom od najnapetijih i najstrašnijih zbog koje ćete "spavati sa upaljenim svjetlima već nakon prve sezone" preplašila je i legendarog Stivena Kinga, majstora horora, koji je svojim obožavateljima toplo preporučio da je pogledaju.

Uostalom, pogledajte samo neke od kadrova:

O čemu se radi u "Marianne"?

Radnja prati mladu spisateljicu Emu, koja otkriva da likovi iz njenih horor romana postoje i u stvarnom svijetu.

Priča govori o moćnoj vještičjoj magiji na selu u Francuskoj, počevši od trenutka kada se žena objesi pred očima svoje prijateljice iz djetinjstva, Eme. Nakon toga, ona se vraća u svoje rodno selo u potrazi za odgovorima o smrti svoje prijateljice.

Pogledajte trejler:

Marianne Izvor: YouTube

Horor televizijsku seriju je kreirao i režirao Samjuel Bodin, a napisali su je Bodin i Kvok Dang Tran. U glavnim ulogama su Viktor Dibo, Lisi Bužena i Tifen Davioa.

Ukoliko ste ljubitelji sporih, "atmosferičnih" horora, "Marianne" je pravi izbor, s obzirom da je pravi "slow burn" – gradi napetost postepeno, držeći vas na ivici dok vas iznenadne scene šokiraju.