U organizaciji NCB Interpol Podgorica, juče je, uz asistenciju Posebne jedinice policije, Crnoj Gori iz Španije ekstradiran Ilija Ivanović(26) iz Cetinja, član jedne OKG sa teritorije Crne Gore.
Ilija Ivanović je, uz pojačane mjere bezbijednosti, od strane policije sprovedeno u prostorije UIKS Podgorica, shodno rješenju o određivanju pritvora donijetom dana 03.02.2026. godine od strane Višeg suda u Podgorici.
NCB Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu potjernicu za Ilijom Ivanovićem radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja.