U organizaciji NCB Interpol Podgorica, juče je, uz asistenciju Posebne jedinice policije, Crnoj Gori iz Španije ekstradiran Ilija Ivanović(26) iz Cetinja, član jedne OKG sa teritorije Crne Gore.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Ilija Ivanović je, uz pojačane mjere bezbijednosti, od strane policije sprovedeno u prostorije UIKS Podgorica, shodno rješenju o određivanju pritvora donijetom dana 03.02.2026. godine od strane Višeg suda u Podgorici.

NCB Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu potjernicu za Ilijom Ivanovićem radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja.