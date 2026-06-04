Na Graničnom prelazu „Vraćenovići – Deleuša“, prilikom detaljne kontrole putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni policijski službenici su u unutrašnjosti vozila, u prostoru između prednjih i zadnjih sjedišta uočili skrivenu žensku osobu

Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Nikšić su, preduzimajući intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, a postupajući po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, lišili slobode M.A.A. (34), državljanina Belgije, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Na Graničnom prelazu „Vraćenovići – Deleuša“, prilikom detaljne kontrole putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, a koje se kretalo u pravcu izlaza iz Crne Gore, policijski službenici su u unutrašnjosti vozila, u prostoru između prednjih i zadnjih sjedišta, uočili skrivenu žensku osobu prekrivenu prtljagom i većom količinom cvijeća.

Tokom kontrole, M.A.A. je policijskim službenicima na uvid predao lična dokumenta navedene osobe, za koju je utvrđeno da je državljanka Maroka stara 34 godine. Daljim provjerama kroz službene evidencije, ustanovljeno je da ista ne posjeduje vizu neophodnu za ulazak i boravak u Crnoj Gori, kao i da nema evidentiran zakonit ulazak na teritoriju Crne Gore.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio lišenje slobode M.A.A. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.