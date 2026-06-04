Kako se navodi u saopštenju, istom presudom od Kneževića je oduzeta imovina pribavljena ilegalno, izuzetno vrijedan stan od oko 80 kvadrata sa garažnim mjestom i nestambenim prostorom u zgradi “Linea” u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom su Jovan Vujović i Mihailo Knežević oglašeni krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca. Vujović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i dva mjeseca, a Knežević na kaznu zatvora od jedne godine, saopšteno je iz Apelacionog suda, prenosi CdM.

Na ovaj način presuda Višeg suda u Podgorici je postala pravnosnažna.

Kako se navodi u saopštenju, istom presudom od Kneževića je oduzeta imovina pribavljena ilegalno, izuzetno vrijedan stan od oko 80 kvadrata sa garažnim mjestom i nestambenim prostorom u zgradi “Linea” u Podgorici.

“U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocijenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da su odlučne činjenice pravilno i potpuno utvrđene, te da su izvedeni dokazi pravilno ocijenjeni, zbog čega pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja nije dovedena u sumnju navodima žalbi branilaca optuženih”, preciziraju iz Apelacionog suda.

Prvostepeni sud je, prema mišljenju Apelacionog suda, pravilno prihvatio SKY ECC komunikacije, cijeneći da su dostavljene putem međunarodne pravne pomoći u skladu sa važećim propisima Francuske i na osnovu odluke nadležnog pravosudnog organa te države i da predstavljaju zakonito pribavljen dokaz, čija autentičnost nije dovedena u pitanje prigovorima odbrane.

“Osim toga, nasuprot navodima žalbi branilaca optuženih, prvostepeni sud je zasnovao zaključke o postojanju krivičnog djela i krivice optuženih kako na sadržini SKY ECC komunikacije, tako i na sadržini brojnih drugih materijalnih dokaza”, ističu iz Apelacionog suda, piše CdM.

Prvostepeni sud je, po ocjeni Apelacionog, dao detaljne i argumentovane razloge iz kojih proizilazi nesumnjiv zaključak da novac kojim je kupljena vrijedna nepokretna imovina oduzeta od optuženog Kneževića, potiče iz kriminalne djelatnosti.

Iz Apelacionog suda ističu da je u ovoj institiciji trenutno angažovano svega osam sudija, od ukupno predviđenih 13 sa predsjednikom suda, što predstavlja izazov u obavljanju sudijske funkcije.

“Ipak, uprkos kadrovskim nedostacima, kao broju predmeta koji je za preko 200 veći u odnosu na isti period prošle godine, sudije pokazuju maksimalnu posvećenost i profesionalni angažman. Sudije ovog suda svakodnevno ulaže ogroman trud, radeći često i van radnog vremena, kako bi garantovali nastavak efikasnog i zakonitog rada suda, što se ogleda u činjenici da je na dan 01.06.2026.godine, na nivou suda riješeno 91,90 odsto predmeta u odnosu na priliv, što je rezultat koji pokazuje veoma visok stepen efikasnosti ovog suda”, navode iz Apelacionog suda.

Poseban uspjeh, kako kažu, ostvarile su sudije u krivičnim referatima, gdje su uspjeli da riješe sve pristigle predmete, prenosi CdM.

“Ostvareni rezultati potvrđuju visok nivo efikasnosti i posvećenosti svih sudija Apelacionog suda, koji svakodnevno ulažu dodatni rad i energiju, uključujući i rad izvan radnog vremena, kako bi se pravda pravovremeno zadovoljavala”, zaključuje se u saopštenju.