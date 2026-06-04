Otkriveno kada se završava "Elita 9"? Konačno stiže kraj rijalitija nakon 10 meseci skandala, tuča i haosa

Rijaliti "Elita 9" uskoro se i zvanično završava, a pobednik će odneti kući vrednu nagradu

Izvor: Pink/PrintScreen

Rijaliti "Elita 9" polako se bliži kraju, a iako produkcija još uvek nije zvanično objavila datum završetka, čini se da su se pojedini učesnici, koji imaju informacije, slučajno "izlajali".

Podsetimo, rijaliti "Elita 9" počeo je 13. septembra 2025. godine, a te večeri se u Belu kuću uselilo 53 takmičara.

Brojni takmičari odmah su se izdvojili, među kojima je i Borislav Terzić Terza, a on je upravo nehotice potvrdio ono o čemu se priča već neko vreme dok je komentarisao bivšu devojku Sofiju Janićijević.

- Ova devojka je smešna, ne zanima me, zamisli kakav mozak bi morao da imaš da se miriš sa ovako nekim. Druže, deda ti je gurao ruke u gaće, blamu jedan! Mene ona ne zanima, živi bili pa videli, još 67 dana je ostalo do kraja... - vikao je Terza, a onda ga je voditelj Milan Milošević prekinuo pitanjem:

- A kako vi to računate kad je kraj, ja ne znam - prokomentarisao je voditelj ne želeći da potvrđuje informaciju mimo produkcije.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official

- Pa dobro 18. jula - istakao je Terza tačan datum kada se sezona završava, odnosno u subotu 18. jula 2026. godine, što se slaže sa informacijom koju je nedavno iznela i Milena Kačavenda.

Kačavenda i Asmin otkrili kada se "Elita" završava?

Među učesnicima koji se izdvajaju u ovoj sezoni svakako je i Asmin Durdžić, koji je mnogima trn u oku. Asmin je nedeljama bio u otvorenom sukobu sa Milenom Kačavendom koja je u rijalitiju već treću sezonu.

Njih dvoje su nedavno imali nezapamćen sukob, pa su u emisiji napravili pravi haos, a Milena se čak izlanula u želji da ponizi Durdžića. Dok su pljuštale uvrede za crnim stolom, Milena je Asminu u lice sasula surovu prognozu njegove veze sa Majom Marinković, ali i do kada će rijaliti trajati, što je informacija koju produkcija još uvek drži u tajnosti.

- Trpećeš ovde Majine batine sve do 18. jula, a posle će da te šutne, kada se ovo završi - urlala je Kačavenda na sav glas i tako gledaocima otkrila da se sezona završava u subotu 18. jula 2026. godine, što se poklopilo i sa Terzinim informacijama.

Produkcija ćuti

Ipak, produkcija "Elite" se još uvek ne oglašava povodom datuma velikog finala, ali je gotovo tradicija da se svaka sezona završi u julu mesecu, osim "Zadruge 1" i "Zadruge 6" koje su se završile ranije.

Zadruga 1 - 6. septembar 2017. - 20. jun 2018.

Zadruga 2 - 6. septembar 2018. - 6. jul 2019.

Zadruga 3 - 6. septembar 2019. - 11. jul 2020.

Zadruga 4 - 6. septembar 2020. - 10. jul 2021.

Zadruga 5 - 5. septembar 2021. - 10. jul 2022.

Zadruga 6 - 9. septembar 2022. - 10. jun 2023.

Elita 7 (prva sezona pod nazivom Elita) - 2. septembar 2023. - 13. jul 2024.

Elita 8 - 7. septembar 2024. - 20. jul 2025.

Elita 9 - 13. septembar 2025. u toku / kraj još nije zvanično objavljen

Zadruga 6 završena ranije nakon tragedije u Ribnikaru

Iako produkcija nikada nije zvanično saopštila da je to bio jedini razlog, postoji jasna veza između tragedija u OŠ „Vladislav Ribnikar“, Duboni i Malom Orašju i odluke da se Zadruga 6 završi ranije nego što je prvobitno bilo planirano.

Nakon masakra u Ribnikaru 3. maja 2023. i masakra u Duboni i Malom Orašju samo dan kasnije, Srbija je ušla u period višednevne žalosti, a pokrenuta je široka društvena debata o nasilju u medijima i rijaliti programima.

Nažalost, ni ova sezona rijalitija nije prošla bez haosa, svađa, ali i nasilja, te smo pred kamerama u više navrata videli Asminovo nasrtanje na Maju, kao i njeno na njega, ali i Staniju koja je fizički nasrnula na Uroša Stanića, a ovo nisu jedini incidenti koji su se dogodili za ovih dosadašnjih 10 meseci.

(/MONDO)