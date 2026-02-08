Predsjednica Skupštine Glavnog grada poručuje da političke tenzije ne smiju ugroziti funkcionisanje Podgorice ni evropski put Crne Gore

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović ocijenila je da je „priča o foteljama banalna i zloupotrijebljena“, ističući da ni ona ni njen suprug ne mogu biti dovedeni u istu političku ravan, jer njihovi politički putevi nijesu isti.

Gostujući u emisiji Intervju na RTV Podgorica, Borovinić-Bojović je naglasila da ni na jednoj funkciji nije bila zbog lične koristi.

„Ni na ovoj, ni na prethodnoj poziciji nijesam bila zbog fotelje. Nijesam imala nikakav materijalni ni nematerijalni benefit. Zašto sve svoditi na materijalno?“, poručila je ona.

Podsjetila je da je na lokalnim izborima predvodila listu kao nestranačka ličnost, s ciljem da doprinese demokratizaciji Crne Gore.

„To je bila moja vodilja i od te odluke nijesam odustala“, kazala je Borovinić-Bojović.

Govoreći o aktuelnim političkim odnosima u Podgorici nakon izlaska DNP-a iz vlasti, navela je da je grad ušao u „sivu zonu“, ali da odluke moraju biti donesene isključivo u interesu građana.

„Svako nefunkcionisanje parlamenta, pa i gradskog, remeti evropske integracije. Moramo biti racionalni i voditi računa o političkoj stabilnosti“, istakla je.

Dodala je da su odbornici DNP-a dali značajan doprinos radu gradske vlasti i da joj je lično žao zbog njihove odluke da napuste većinu.

„Bila sam za to da ostanu u vlasti i svoju viziju realizuju na pravi način“, kazala je.

Borovinić-Bojović je istakla i da očekuje da se Srbija raduje ulasku Crne Gore u Evropsku uniju.

„Mi smo dvije bliske zemlje i logično je da se radujemo uspjesima jedni drugih“, poručila je.

O saradnji sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem rekla je da je od prvog dana konstruktivna.

„On je operativan i efikasan. Napravili smo dobar tim i to je model kakav bi trebalo da postoji u svakoj gradskoj vlasti“, navela je.

Govoreći o protestima i problemima mještana Zete zbog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ocijenila je da je ključni problem bila loša komunikacija.

„To pitanje traje dugo, a komunikacije sa građanima gotovo da nije bilo. Zbog toga je došlo do nerazumijevanja“, kazala je, dodajući da takva postrojenja postoje širom Evrope.

Zaključila je da se lokalna pitanja ne smiju miješati sa identitetskim temama i da će se truditi da rad Skupštine Glavnog grada bude što transparentniji i dostupniji javnosti.

„Gradska vlast radi efikasno i funkcioniše u interesu svih građana Podgorice“, poručila je Borovinić-Bojović.